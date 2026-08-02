Ghaziabad News: सावन के पहले सोमवार को जिले के शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ेंगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार की सभी शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिरों में सुरक्षा के साथ-साथ साफ-सफाई का ध्यान रखा गया है। साधकों के लिए विशेष पूजा और जलाभिषेक 24 घंटे जारी रहेगा।

Ghaziabad News: गाजियाबाद, अफजल। जनपद में सभी शिवालयों में सावन के पहले सोमवार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले सोमवार को शिवालयों में भक्ति का सैलाब उमड़ेगा। मंदिर परिसरों में साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए एडवांस में बुकिंग भी कराई है। सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में रविवार रात 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू कर दिया गया, जो सोमवार रात 12 बजे तक चलेगा। भक्तों के लिए 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। रविवार रात सबसे पहले मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरि भगवान दूधेश्वर नाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। इसके बाद भक्तों के लिए कपाट खोले गए। रविवार रात दो बजे मोहित और उनकी टीम ने भगवान दूधेश्वर नाथ का भव्य श्रंगार किया। इसके बाद 3:30 बजे प्राचीन देवी मंदिर द्वारका पुरी दिल्ली गेट के महंत गिरिशानंद गिरि महाराज ने धूप आरती और दीप आरती की। सोमवार को दोपहर आरती के बाद भगवान को छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे। संध्याकाल में महंत गिरिशानंद गिरि महाराज धूप आरती व दीप आरती करेंगे। मंदिर के मीडिया प्रभारी एस आर सुथार ने बताया कि श्री दूधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल और उनके साथियों द्वारा भगवान दूधेश्वर का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर में सावन के पहले सोमवार को आठों प्रहर का पूजन होगा.

श्री दूधेश्वर वेद विद्या संस्थान के आचार्य श्री दूधेश्वर वेद विद्या संस्थान के आचार्य तोयराज उपाध्याय, आचार्य लक्ष्मीकांत पाढी, मंदिर के प्रबंधक अमित कुमार शर्मा, शंकर झा आदि द्वारा रूद्राभिषेक कराया जाएगा। इसके साथ स्वयं भू मंदिर कविनगर, शिव मंदिर शास्त्रीनगर, शिव मंदिर गोविंदपुरम, डासना देवी मंदिर समेत सभी मंदिरों में पहले सोमवार के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जिला प्रशासन और पुलिस ने की व्यवस्थाएं मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरि महाराज की अध्यक्षता में पहले सोमवार को भक्तों के लिए भगवान दूधेश्वर की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक की व्यवस्थाएं की गई हैं। जलाभिषेक के दौरान भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। महंत नारायण गिरि महाराज ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को भगवान दूधेश्वर की पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस बार सावन का पहला सोमवार और भी खास है क्योंकि इस दिन चार खास योग प्रीति योग, आयुष्मान योग, सुकर्मा योग और शिव योग बन रहे हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच शिवालयों में होगा जलाभिषेक सावन के पहले सोमवार पर ट्रांस हिंडन क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए तैयारियां पुरी है। कड़ी सुरक्षा के बिच शिवालयों में जलाभिषेक होगा। कांवड़ यात्रा के चलते मंदिर परिसरों पुलिस बल तैनात करने की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र के श्रीगोपेश्वर महादेव मंदिर (वैशाली), श्रीशिव मंदिर (इंदिरापुरम), शिव शक्ति संक्रांति मंदिर (वसुंधरा), श्रीशिव मंदिर (वैशाली सेक्टर), प्राचीन शिव स्वरूप मंदिर (शालीमार गार्डन), मोहन नगर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर (मोहन नगर), सनातन धर्म मंदिर (राजेंद्र नगर) समेत अन्य मंदिरों में और विशेष पूजा-अर्चना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोहन नगर मंदिर पुजारी सुधीर शर्मा ने बताया कि में सावन के प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इसके चलते मंदिर में करीब 20 पुलिसकर्मियों की तैनाती सोमवार को सुबह से रहेगी। इससे जलाभिषेक के दौरान किसी भी अप्रिय घटना पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकेगा।