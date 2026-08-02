Ghaziabad News: विधायक ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया
Ghaziabad News: गाजियाबाद में विधायक संजीव शर्मा ने विजयनगर के कृष्णानगर और राहुल विहार वार्ड में इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाला निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इन निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम में अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित थे।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। सदर विधायक संजीव शर्मा ने रविवार को विजयनगर के वार्ड-एक कृष्णानगर बागू और वार्ड-2 राहुल विहार में इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाला निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाला निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी। इस मौके पर धर्मेंद्र चौधरी, पार्षद धर्मेंद्र नागर, बालकिशन, मनोज, मनोज मौजूद रहे।
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