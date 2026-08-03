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Ghaziabad News: डीएम से नियमों के उल्लंघन की शिकायत की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद की गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के मामले में आरडब्ल्यूए फेडरेशन के मीडिया प्रमुख ने डीएम से शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि एक टावर में अवैध कब्जे और पानी की टंकी से डायरेक्ट पानी लेने के कारण फायर हाइड्रेंट सिस्टम को खतरा है। उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

Ghaziabad News: डीएम से नियमों के उल्लंघन की शिकायत की

Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर आरडब्ल्यूए फेडरेशन के मीडिया प्रभारी गौरव बंसल ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में डीएम से उन्होंने तकनीकी जांच और कार्रवाई की उचित मांग की। उन्होंने सोमवार को शिकायत में बताया कि की सोसाइटी के एक टावर में कथित फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन, फायर डक्ट पर अवैध कब्जे तथा ओवरहेड पानी की टंकी से निजी मोटर लगाकर डायरेक्ट पानी लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि टंकी का जलस्तर कम हो जाएगा तो आग लगने की स्थिति में फायर हाइड्रेंट सिस्टम को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है।

उन्होंने डीएम से पूरे मामले की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

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