Ghaziabad News: डीएम से नियमों के उल्लंघन की शिकायत की
Ghaziabad News: गाजियाबाद की गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के मामले में आरडब्ल्यूए फेडरेशन के मीडिया प्रमुख ने डीएम से शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि एक टावर में अवैध कब्जे और पानी की टंकी से डायरेक्ट पानी लेने के कारण फायर हाइड्रेंट सिस्टम को खतरा है। उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर आरडब्ल्यूए फेडरेशन के मीडिया प्रभारी गौरव बंसल ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में डीएम से उन्होंने तकनीकी जांच और कार्रवाई की उचित मांग की। उन्होंने सोमवार को शिकायत में बताया कि की सोसाइटी के एक टावर में कथित फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन, फायर डक्ट पर अवैध कब्जे तथा ओवरहेड पानी की टंकी से निजी मोटर लगाकर डायरेक्ट पानी लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि टंकी का जलस्तर कम हो जाएगा तो आग लगने की स्थिति में फायर हाइड्रेंट सिस्टम को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने डीएम से पूरे मामले की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।