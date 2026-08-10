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Ghaziabad News: सोसाइटी के मंदिरों में रुद्राभिषेक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी के श्री शिव बालाजी धाम मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का विधिपूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ पूजा संपन्न हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अभिषेक के दौरान भगवान से सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।

Ghaziabad News: सोसाइटी के मंदिरों में रुद्राभिषेक किया

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी के श्री शिव बालाजी धाम मंदिर में सावन मास के दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित राजीव मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-अर्चना संपन्न कराई। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र के पवित्र उच्चारण से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। रुद्राभिषेक के दौरान सैकड़ों सोसाइटी निवासियों ने भगवान शिव का जल, दूध, फल-फूल एवं अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा।

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इस अवसर पर सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष रश्मि चौधरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। रश्मि चौधरी ने बताया कि कल शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री शिव बालाजी धाम मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना एवं भगवान शिव की आराधना की जाएगी। उन्होंने सभी निवासियों से शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने की अपील की।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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