Ghaziabad News: महिला को बातों में उलझाकर गहने उतरवाए
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के मोहन नगर में पंकज कुमार की माँ गुड्डी देवी को बाजार से लौटते समय 28 वर्ष की महिला और एक युवक ने कुंडल और मंगलसूत्र चोरी कर लिए। घटना 29 जुलाई को हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। मोहन नगर स्थित इंदिरा गार्डन निवासी पंकज कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई की शाम उनकी मां गुड्डी देवी श्यामपार्क स्थित बाजार से सामान खरीदकर लौट रही थीं। रास्ते में करीब 28 वर्ष की एक महिला मां से मिली। उसकी गोद में दो साल का बच्चा था और साथ में एक युवक भी था। दोनों ने उनकी मां से कुंडल और मंगलसूत्र निकालकर रूमाल में रखवा लिए और फरार हो गए। हायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रहे हैं।
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