Ghaziabad News: बैंक से लौट रहे व्यक्ति की जेब से रुपये निकाले
Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक युवक ने 29 जुलाई को एसबीआई बैंक से 20 हजार रुपये निकालने के बाद, घर लौटते समय एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी जेब से पैसे चुरा लिए। पीड़ित विरेंद्र कुमार ने कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। रजापुर स्थित शंकर आटा चक्की के पास रहने वाले विरेंद्र कुमार ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि वह 29 जुलाई को एसबीआई बैंक से 20 हजार रुपये निकालकर अपने घर लौट रहे थे। एक युवक उनके पास आया और जेब से नगदी निकाल कर फरार हो गया। इसके बाद उन्होंने थाने में प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शिकायत के आधार पर 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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