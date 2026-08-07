Ghaziabad News: कांवड़ : महंगाई बढ़ने से कांवड़ शिविरों का बिगड़ा बजट

कांवड़ यात्रा और शिविरों की व्यवस्था

श्रावण माह आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार से कांवड़िए भी काफी तादात में आने लगे हैं। कांवड़ियों के उत्साह को देखते हुए मेरठ रोड समेत अन्य मार्गों पर कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। शिविरों में रोजाना हजारों कांवड़ियों के लिए आराम, भोजन, चाय, नाश्ता और पेयजल की व्यवस्था है। इस बार खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से आयोजकों को पहले की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। सबसे अधिक असर खाद्य तेलों, मसालों और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का पड़ा है। शिविर संचालकों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में रिफाइंड, वनस्पति और सरसों तेल की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। मसालों और अन्य खाद्य सामग्री के दाम भी लगातार बढ़े हैं। रोजाना बड़ी मात्रा में भोजन तैयार होने के कारण थोड़ी-सी कीमत बढ़ने से भी कुल खर्च काफी बढ़ जाता है। आयोजकों के अनुसार केवल खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि कच्चे माल, डिस्पोजल सामान, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य जरूरी सामग्री पर भी पहले से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में शिविरों का कुल बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है। समितियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार मार्ग का प्रमुख पड़ाव रहता है। ऐसे में यहां लगने वाले शिविरों में हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुंचते हैं। आयोजकों का कहना है कि महंगाई का असर जरूर है, लेकिन सेवा भाव पहले की तरह बना रहेगा।