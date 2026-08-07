Ghaziabad News: कांवड़ : महंगाई बढ़ने से कांवड़ शिविरों का बिगड़ा बजट
Ghaziabad News: -खाद्य सामग्री से लेकर अन्य सामान की 20 फीसदी तक कीमत बढ़ी -तेज, मसाले से
Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। मध्य पूर्व में हुई जंग की तपिश ने कांवड़ शिविरों के बजट को भी बिगाड़ दिया है। फरवरी से लेकर अभी तक खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य सामग्री की कीमतों में 20 फीसदी तक उछाल आया है, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी खाने के तेल में देखी जा रही है। साथ ही देसी घी, मसाले, ड्राईफूड आदि की कीमत भी बढ़ी है।
कांवड़ यात्रा और शिविरों की व्यवस्था
श्रावण माह आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार से कांवड़िए भी काफी तादात में आने लगे हैं। कांवड़ियों के उत्साह को देखते हुए मेरठ रोड समेत अन्य मार्गों पर कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। शिविरों में रोजाना हजारों कांवड़ियों के लिए आराम, भोजन, चाय, नाश्ता और पेयजल की व्यवस्था है। इस बार खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से आयोजकों को पहले की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। सबसे अधिक असर खाद्य तेलों, मसालों और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का पड़ा है। शिविर संचालकों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में रिफाइंड, वनस्पति और सरसों तेल की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। मसालों और अन्य खाद्य सामग्री के दाम भी लगातार बढ़े हैं। रोजाना बड़ी मात्रा में भोजन तैयार होने के कारण थोड़ी-सी कीमत बढ़ने से भी कुल खर्च काफी बढ़ जाता है। आयोजकों के अनुसार केवल खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि कच्चे माल, डिस्पोजल सामान, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य जरूरी सामग्री पर भी पहले से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में शिविरों का कुल बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है। समितियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार मार्ग का प्रमुख पड़ाव रहता है। ऐसे में यहां लगने वाले शिविरों में हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुंचते हैं। आयोजकों का कहना है कि महंगाई का असर जरूर है, लेकिन सेवा भाव पहले की तरह बना रहेगा।
गैस के दाम सहित कच्चे माल में भी तेजी आई
शिविर आयोजकों ने बताया कि पिछले तीन महीने में व्यावसायिक गैस के दामों में बढ़ोतरी आने के साथ कच्चे माल में भी तेजी आई है। रोजमर्रा की सब्जियों के दाम भी बढ़ें हैं। शिविरों में रोजाना तीन से चार गैस के सिलेंडर का उपयोग होता है। चार महीने पहले 20 किलोग्राम व्यावसायिक गैस का सिलेंडर जो करीब दो हजार रुपये का आता था, वह अब 2,750 रुपये का मिल रहा है।
खाद्य पदार्थ की कीमत
उत्पाद-- पूर्व कीमत-- वर्तमान कीमत
रिफाइंड तेल-- 165 से 175 रुपये प्रतिकिलो-- 185 से 195 रुपये प्रतिकिलो
वनस्पति तेल-- 145 से 155 रुपये प्रतिकिलो-- 175 से 180 रुपये प्रतिकिलो
सरसों तेल-- 165 से 175 रुपये प्रतिकिलो-- 185 से 195 रुपये प्रतिकिलो
बादाम-- 800 से 1000 रुपये प्रतिकिलो-- 1000 से 1200 रुपये प्रतिकिलो
मगज-- 425 से 500 रुपये प्रतिकिलो -- 560 से 600 रुपये प्रतिकिलो
अंजीरी-- 1200 से 1400 रुपये प्रतिकिलो -- 1500 से 1800 रुपये प्रतिकिलो
सामान्य प्रश्न
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