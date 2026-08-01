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Ghaziabad News: सुरक्षा में लापरवाही पर लोगों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के निवासियों ने सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। निवासियों का आरोप है कि 29 जुलाई को एक बाहरी युवक ने सोसाइटी में घुसकर महिलाओं को परेशान किया। लोगों ने सुरक्षा एजेंसी और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और 2 से 3 घंटे तक धरना दिया।

Ghaziabad News: सुरक्षा में लापरवाही पर लोगों का प्रदर्शन

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। सुरक्षा के मुद्दे पर सिद्धार्थ विहार की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के निवासियों ने शनिवार को मुख्य गेट पर धरने देकर प्रदर्शन किया। साथ ही गेट बंद कर रखरखाव प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में 29 जुलाई की देर शाम एक बाहरी युवक सोसाइटी में घुस आया और परिसर में टहल रहीं कुछ महिलाओं में से एक के कान में आकर कुछ अभद्र टिप्पणी की। महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक अश्लील इशारे करने लगा। महिलाओं ने तुरंत शोर मचाकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। निवासी अरुण ने बताया कि इस संबंध में चौकी में शिकायत दी है।

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वहीं, युवक को सुरक्षाकर्मियों ने कैसे उसे भीतर आने दिया। इसे लेकर लोगों में काफी रोष है। इसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा एजेंसी तथा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की भी मांग की। करीब दो-ढाई घंटे तक चले प्रदर्शन में लोगों ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर धरना दिया। प्रदर्शन में आकाश, रवि धमीजा, सौरभ सिंह, अंबरीश कपूर, करुनीश त्रिपाठी, रवि गुप्ता समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे।

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