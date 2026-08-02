Ghaziabad News: एजिस ट्राइन टावर्स में लोगों ने पौधे लगाए
Ghaziabad News: इंदिरापुरम की एजिस ट्राइन टावर्स सोसाइटी में रविवार को निवासियों ने मिलकर पौधों का रोपण किया। इस अभियान में आम, जामुन और अमरूद जैसे पौधे लगाए गए। बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पौधों की देखभाल का संकल्प लिया।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। इंदिरापुरम स्थित एजिस ट्राइन टावर्स सोसाइटी में रविवार को लोगों ने पौधे लगाए। टीएंडटी फैसिलिटी टीम और स्थानीय निवासियों ने आम, जामुन, अमरूद समेत विभिन्न पौधों का रोपण किया। पौधे प्ले एरिया, मंदिर परिसर, मुख्य प्रवेश द्वार और स्टिल्ट एरिया में लगाए गए। अभियान में बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य निवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सभी ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया।
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