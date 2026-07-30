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Ghaziabad News: मंडोला विहार में सघन वन विकसित किया जाएगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: आवास एवं विकास परिषद ने मंडोला विहार में 40,000 पौधों का सघन वन विकसित करने की योजना बनाई है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है, और दो माह में पौधे लगाए जाएंगे। लोगों की रुचि बढ़ने के साथ, प्रदूषण कम करने के प्रयास जारी हैं। यह योजना वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए है।

Ghaziabad News: मंडोला विहार में सघन वन विकसित किया जाएगा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। आवास एवं विकास परिषद ने लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से राहत देने के लिए योजना बनाई है। परिषद मंडोला विहार आवासीय योजना में सघन वन विकसित करेगा। इसके लिए 40 हजार पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा कर दो माह में पौधे लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से सीधे संपर्क मार्ग के बाद मंडोला विहार आवासीय योजना में लोगों की रुचि बढ़ी है। ऐसे में परिषद ने भी इस तरफ अपना ध्यान बढ़ा दिया है। यहां 40 हजार पौधों का सघन वन विकसित किया जाएगा। मंडोला विहार के सेक्टर-4ए की 125 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट में ये पौधे लगाए जाएंगे। 11,300 वर्ग मीटर में 71 लाख रुपये खर्च कर मियावाकी पद्धति से यह वन तैयार कराएगा। परिषद ने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगस्त में प्रक्रिया पूरी कर फर्म का चयन किया जाएगा। सितंबर से पौधे लगाने का काम शुरू होगा। दो माह के भीतर 40 हजार पौधे लगाने होंगे। चयनित फर्म को ही अगले चार वर्ष तक पौधों की देखभाल भी करनी होगी। नियमित सिंचाई, खाद और पौधों की सुरक्षा आदि करनी होगी। वहीं, यदि कोई पौधा सूख जाता है तो उसकी जगह नया पौधा भी लगाना होगा। चार वर्ष बाद जब पौधे पूरी तरह विकसित हो जाएंगे, तब उनकी देखभाल आवास एवं विकास परिषद अपने स्तर पर करेगा.

लोग निवेश में रुचि दिखा रहे

लोनी स्थित मंडोला विहार में कई वर्ष से लोग रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन संपर्क मार्ग बढ़ने और बेहतर होने के बाद लोग यहां निवेश कर रहे हैं। साथ ही जमीन समेत मकान की योजना को भी लोगों ने हाथों-हाथ लिया था। वहीं, एमएसएमई भूखंड भी विकसित किए जा रहे हैं ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों और लोग मंडोला विहार की ओर रुख करें। अब मियावाकी पद्धति पर सघन वन विकसित कर इलाके की वायु गुणवत्ता सुधारने की कवायद की गई है ताकि यहां रहने वाले लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सके.

प्रदूषण कम करने के लिए लगातार काम किए जा रहे

लोनी वर्ष 2025 की एक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका था। रिपोर्ट के अनुसार यहां पीएम 2.5 का औसत स्तर 93 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। इसके बाद से ही प्रदूषण कम करने के लिए अलग-अलग विभागों ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस साल प्रदूषण फैलाने वाली करीब 500 फैक्टरियों को बंद कराया तो वहीं, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका सड़क किनारे उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। अब परिषद ने मंडोला विहार में सघन वन विकसित करने की तैयारी की है.

प्रदूषण कम करने के लिए मंडोला विहार में मियावाकी पद्धति पर सघन वन तैयार किया जाएगा। दो माह में पौधे लगाए जाएंगे और चयनित फर्म चार वर्ष में वन विकसित होने तक देखभाल भी करेगी.

- अजय कुमार मित्तल, अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद

सामान्य प्रश्न

मंडोला विहार में कितने पौधे लगाए जाने की योजना है?
मंडोला विहार में 40,000 पौधे लगाने की योजना है।
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