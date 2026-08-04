Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: पांच अगस्त से जिले में राशन वितरण शुरू होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में राशन वितरण 5 अगस्त से शुरू होगा और 18 अगस्त तक चलेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति यूनिट चावल और गेहूं दिया जाएगा। चीनी भी वितरित की जाएगी। वितरण सुबह 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक होगा। किसी समस्या के लिए जिला पूर्ति से संपर्क करें।

Ghaziabad News: पांच अगस्त से जिले में राशन वितरण शुरू होगा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में पांच अगस्त से राशन वितरण शुरू होगा। जो 18 अगस्त तक किया जाना है। जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति व 21 किलोग्राम, चावल व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलोग्राम चावल, तीन किलो गेंहू का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड तीन किलोग्राम चीनी 18 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 54 रुपये में वितरित की जाएगी। राशन का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। यदि कार्डधारकों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो वह जिला पूर्ति को 0120-3761954 पर फोन कर सूचना देकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पांच अगस्त से 18 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन
ये भी पढ़ें:निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 से 18 अगस्त तक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।