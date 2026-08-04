Ghaziabad News: पांच अगस्त से जिले में राशन वितरण शुरू होगा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में पांच अगस्त से राशन वितरण शुरू होगा। जो 18 अगस्त तक किया जाना है। जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति व 21 किलोग्राम, चावल व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलोग्राम चावल, तीन किलो गेंहू का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड तीन किलोग्राम चीनी 18 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 54 रुपये में वितरित की जाएगी। राशन का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। यदि कार्डधारकों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो वह जिला पूर्ति को 0120-3761954 पर फोन कर सूचना देकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।