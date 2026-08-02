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Ghaziabad News: रामलीला आयोजन से जुड़े कार्यों पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: रामलीला कमेटी राजेंद्र नगर ने रविवार को आगामी रामलीला के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आम बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी कार्यों की समीक्षा की गई और सभी सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बैठक में कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए।

Ghaziabad News: रामलीला आयोजन से जुड़े कार्यों पर चर्चा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। रामलीला कमेटी राजेंद्र नगर ने आगामी रामलीला के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर रविवार को आम बैठक का आयोजन किया। इस दौरान आयोजन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई और सभी को जिम्मेदारियां सौंपीं। बैठक में रमाकांत पांडे, रामजी झा, राकेश सूद, तिलक राम पांडे, एसपी सिंह, कुसुम सिंह, सुरेंद्र भारती, चंदन झा, अजय कुमार मौजूद रहे।

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