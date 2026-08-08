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Ghaziabad News: राजनगर आरडब्ल्यूए ने सभा में पेश की वित्तीय रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के राज नगर आरडब्ल्यूए ने वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। अध्यक्ष डीके गोयल ने आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया और संशोधित संविधान को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस अवसर पर कई सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें महामंत्री, कोषाध्यक्ष, और नगर निगम सदस्य शामिल थे।

Ghaziabad News: राजनगर आरडब्ल्यूए ने सभा में पेश की वित्तीय रिपोर्ट

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। राज नगर आरडब्ल्यूए ने शनिवार को वार्षिक आम सभा का आयोजन आईएमए भवन में किया। संस्था के अध्यक्ष डीके गोयल ने आय-व्यय का ब्यौरा दिया। मीडिया प्रभारी सुनील दत्त ने बताया कि संस्था के संशोधित संविधान को सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस अवसर पर महामंत्री अम्बरीश त्यागी, कोषाध्यक्ष प्रभाकर त्यागी, उपाध्यक्ष डॉ.एसएस पुरी, नगर निगम सदस्य प्रवीण चौधरी, कानूनी सलाहकार एडवोकेट राज वीर त्यागी मंच पर उपस्थित रहे। वहीं, पूर्व अध्यक्ष दीपक कांत गुप्ता, नारायण गुप्ता, जय कुमार गुप्ता, केपी गुप्ता, पंकज भारद्वाज, सौरभ गर्ग, राकेश छारिया, गुलशन अनेजा, सिमरन रंधावा, मेघना बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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