Ghaziabad News: राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण
Ghaziabad News: मोदीनगर में खाद्य आपूर्ति विभाग के एआरओ स्वेज पंवार ने राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण से राशन डीलरों में हड़कंप मच गया, वहीं उपभोक्ताओं से बातचीत करके विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की गई। एआरओ ने बताया कि जिन डीलरों पर शिकायतें हैं, उनकी जांच की जा रही है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंदंशेखर त्यागी। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन वितरण व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में विभाग की एआरओ स्वेज पंवार ने मोदीनगर शहर की राशन दुकानों का निरीक्षण किया। एआरओ के औचक निरीक्षण से राशन डीलरों में हड़कंप मचा रहा। निरीक्षण के दौरान एआरओ ने राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं से बातचीत की। विभाग की कार्रवाई को लेकर राशन डीलरों में नाराजगी भी सामने आई है। डीलरों का कहना है कि एआरओ द्वारा चुनिंदा दुकानों पर बार-बार जांच की जा रही है। एआरओ स्वेज पंवार का कहना है कि जिन डीलरों के बारे में शिकायत मिल रही है फिलहाल उन पर जांच की जा रही।
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