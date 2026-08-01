Ghaziabad News: सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर तहसील पर प्रदर्शन

Ghaziabad News: सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर तहसील पर प्रदर्शन
Ghaziabad News: मोदीनगर में लोगों ने गोविंदपुरी सारा मार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर तहसील पर हंगामा किया। उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने और सड़क सुधार की मांग की। उपजिलाधिकारी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। लोगों का आरोप है कि मार्ग पर अतिक्रमण और खराब स्थिति के कारण अक्सर जाम और दुर्घटनाएँ होती हैं।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। गोविंदपुरी सारा मार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोगों ने मोदीनगर तहसील पर हंगामा कर नारेबाजी की। लोगों ने मार्ग से अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण कार्य कराने को कहा। उपजिलाधिकारी ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। गांव सारा व गोविंदपुरी कॉलोनी के सैकड़ों लोग महर्षि इंटर कॉलेज के बाहर एकत्र हुए। इसके बाद वह जुलूस के रुप में नारेबाजी करते हुए मोदीनगर तहसील पहुंचे और उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि गोविंदपुरी सारा मार्ग पर दबंगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है,जिस कारण सड़क सकरी हो गई है।
सड़क संकरी होने के कारण आए दिन जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। सड़क जर्जर हालत में पहुंच गई और रोज हादसे हो रहे है। इसके अलावा सारा रोड पर बुरी तरह अतिक्रमण भी किया हुआ है। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने मौके पर नगरपालिका आरआई को बुलाया और मंगलवार को मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान के निर्देश दिया।
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