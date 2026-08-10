Ghaziabad News: बढ़े हाउस टैक्स के विरोध में व्यापारियों का पांचवें दिन भी धरना जारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि बढ़ा हाउस टैक्स वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शिवरात्रि के बाद इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही समाज के सभी वर्गों को आंदोलन में जोड़ेंगे।

धरने का कारण

हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने में समिति के आयोजक राजकिशोर गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई बेतहाशा वृद्धि जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और शहरवासियों पर डाले गए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नगर निगम को तत्काल बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार करते हुए वर्ष 2024 में निर्धारित दरों के आधार पर हाउस टैक्स की गणना एवं वसूली करनी चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि हाउस टैक्स में अत्यधिक वृद्धि का असर केवल व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव शहर के आम नागरिकों और संपत्ति स्वामियों पर भी पड़ेगा। टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। हाउस टैक्स विरोधी आंदोलन को सब्जी मंडी व्यापार मंडल, जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र, आजाद अधिकार सेना ने भी अपना समर्थन दिया। मौके पर राजकिशोर गुप्ता, गौरव गर्ग, रजनीश बंसल मंगली, सुभाष छाबड़ा, हरविंदर गांधी, सुभाष गुप्ता, प्रीतम लाल, गौरव बंसल, तिलक राज अरोड़ा, लोकेश कुमार, आदि मौजूद रहे।