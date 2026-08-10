Ghaziabad News: बढ़े हाउस टैक्स के विरोध में व्यापारियों का पांचवें दिन भी धरना जारी
Ghaziabad News: -मांगे नहीं मानी गई तो शिवरात्रि के बाद आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी -बढ़े
Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि बढ़ा हाउस टैक्स वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शिवरात्रि के बाद इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही समाज के सभी वर्गों को आंदोलन में जोड़ेंगे।
धरने का कारण
हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने में समिति के आयोजक राजकिशोर गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई बेतहाशा वृद्धि जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और शहरवासियों पर डाले गए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नगर निगम को तत्काल बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार करते हुए वर्ष 2024 में निर्धारित दरों के आधार पर हाउस टैक्स की गणना एवं वसूली करनी चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि हाउस टैक्स में अत्यधिक वृद्धि का असर केवल व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव शहर के आम नागरिकों और संपत्ति स्वामियों पर भी पड़ेगा। टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। हाउस टैक्स विरोधी आंदोलन को सब्जी मंडी व्यापार मंडल, जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र, आजाद अधिकार सेना ने भी अपना समर्थन दिया। मौके पर राजकिशोर गुप्ता, गौरव गर्ग, रजनीश बंसल मंगली, सुभाष छाबड़ा, हरविंदर गांधी, सुभाष गुप्ता, प्रीतम लाल, गौरव बंसल, तिलक राज अरोड़ा, लोकेश कुमार, आदि मौजूद रहे।
समर्थन
सपा ने व्यापारियों के धरने को समर्थन किया
गाजियाबाद। हाउस टैक्स वृद्धि के विरोध में संयुक्त व्यापार मंडल का नवयुग मार्केट में धरना चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने धरने को समर्थन किया है। सपा प्रदेश सचिव अभिषेक गर्ग और जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन ने कहा निगम द्वारा बढ़ाया गृहकर स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के निर्णय से व्यापारी वर्ग के साथ आम लोगों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अभिषेक गर्ग ने कहा कि व्यापारी शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके हित और अधिकारों की रक्षा के लिए सपा हर संघर्ष में उनके साथ है। इस मौके पर विशाल वर्मा, राजन कश्यप, इरफान अमानत चौधरी, असलम कुरैशी, अनिल चौधरी आदि मौजूद रहे।
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