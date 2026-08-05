Ghaziabad News: कट खुलवाने की मांग को लेकर हंगामा
Ghaziabad News: मोदीनगर में बुधवार को फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने मोदी मंदिर के सामने कट खुलवाने की मांग को लेकर हंगामा किया। कांवड़ यात्रा के चलते शहर के सभी कट बंद हैं, जिससे लोगों को 5 किलोमीटर घूमकर यू टर्न लेना पड़ रहा है। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाकर स्थिति को शांत किया।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। मोदी मंदिर के सामने का कट खुलवाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर तीन बजे फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। बता दे कि कांवड़ यात्रा के चलते मोदीनगर शहर के सभी कट बंद हो गए हैं। लोगों को पांच किलोमीटर घूमकर यू टर्न लेना पड़ रहा है। बुधवार को कर्मचारियों ने मोदी मंदिर के सामने वाला कट खुलवाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थानाप्रभारी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद कर्मचारी चले गए।
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