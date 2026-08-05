Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: कट खुलवाने की मांग को लेकर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: मोदीनगर में बुधवार को फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने मोदी मंदिर के सामने कट खुलवाने की मांग को लेकर हंगामा किया। कांवड़ यात्रा के चलते शहर के सभी कट बंद हैं, जिससे लोगों को 5 किलोमीटर घूमकर यू टर्न लेना पड़ रहा है। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाकर स्थिति को शांत किया।

Ghaziabad News: कट खुलवाने की मांग को लेकर हंगामा

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। मोदी मंदिर के सामने का कट खुलवाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर तीन बजे फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। बता दे कि कांवड़ यात्रा के चलते मोदीनगर शहर के सभी कट बंद हो गए हैं। लोगों को पांच किलोमीटर घूमकर यू टर्न लेना पड़ रहा है। बुधवार को कर्मचारियों ने मोदी मंदिर के सामने वाला कट खुलवाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थानाप्रभारी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद कर्मचारी चले गए।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: निर्धारित मार्ग से निकलने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस में नोकझोंक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।