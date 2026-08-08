Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: काली पट्टी बांधकर बढ़े हुए गृह कर का विरोधी जताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के अंतर्गत व्यापारियों ने तीसरे दिन भी धरना जारी रखा। व्यापारियों ने बढ़े हुए हाउस टैक्स को वापस लेने की मांग की है, कहा कि यह निर्णय महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण पहले से ही चुनौती का सामना कर रहे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।

Ghaziabad News: काली पट्टी बांधकर बढ़े हुए गृह कर का विरोधी जताया

Ghaziabad News: -हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले नवयुग मार्केट में तीसरे दिन भी जारी रहा धरना गाजियाबाद, नतिन कौशिक। बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग उठाई। साथ ही नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने में व्यापारियों ने कहा कि पहले से ही महंगाई, आर्थिक दबाव, विभिन्न प्रकार के सरकारी शुल्क और व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापारी वर्ग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ऐसे समय में हाउस टैक्स में भारी वृद्धि करना व्यापारियों और आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला निर्णय है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हाउस टैक्स में की गई वृद्धि व्यावहारिक व न्यायसंगत नहीं है तथा इससे शहर के व्यापारियों, संपत्ति स्वामियों और आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ेगा। व्यापारियों ने नगर निगम से मांग की है कि बढ़े हुए हाउस टैक्स के आदेश पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए और पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर ही टैक्स लिया जाए। धरना स्थल पर उपस्थित व्यापारियों व विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति अथवा संस्था के विरोध में नहीं, बल्कि व्यापारियों व शहरवासियों के हित में की जा रही हाउस टैक्स वृद्धि के खिलाफ है। व्यापारियों ने कहा कि यदि नगर निगम द्वारा उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक किया जाएगा तथा शहर के अन्य बाजारों एवं व्यापारिक संगठनों को भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा। मौके पर राजकिशोर गुप्ता, गौरव गर्ग, रजनीश बंसल, सुभाष गुप्ता, सूरज बतरा, हरविंदर गांधी, बाल किशन गुप्ता, सोनू मावे वाले, नसीम खान, राकेश काका, विनय सिंघल, रमेश खजांची, तिलक राज अरोड़ा, सतीश चोपड़ा, संदीप त्यागी, बिजेन्द्र यादव, आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।