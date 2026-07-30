Ghaziabad News: जिले में एक हजार बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद में शुद्ध ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक हजार छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण परिवार गोबर से बायोगैस तैयार कर सकेंगे, जिसका उपयोग खाना बनाने और बिजली उत्पादन में होगा। इससे जैविक खाद का प्रयोग भी होगा, जिससे किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी।

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में शुद्ध ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक हजार छोटे स्तर के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की तैयारी है। इन संयंत्रों के माध्यम से ग्रामीण परिवार अपने घरों में गोबर से बायोगैस तैयार कर सकेंगे, जिसका प्रयोग खाना बनाने के साथ-साथ छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन में भी किया जा सकेगा। इसके अलावा संयंत्र से निकलने वाला अवशेष जैविक खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल होगा, जिससे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस व बिजली की उपलब्धता को कम करने के लिए एक हजार छोटे स्तर के बायोगैस संयंत्र

घरेलू गैस और बिजली पर उपलब्धता कम होगी लगाए जाएंगे। वर्तमान में बड़ी मात्रा में गोबर खुले में पड़ा रहता है, जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं भी होती हैं। इसी गोबर का उपयोग बायोगैस संयंत्रों में किया जाएगा इससे एक ओर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संयंत्रों को लगाने का कार्य पशु विभाग व पंचायतें मिलकर करेंगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी पांडेय ने बताया कि योजना के तहत ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास दो या उससे अधिक पशु हैं। नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध होने पर ही बायोगैस संयंत्र का संचालन हो सकेगा। लोग गोबर को संयंत्र में डालकर मीथेन गैस तैयार करेंगे, जिसका उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए किया जाएगा। संयंत्र से निकलने वाली अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार होगी। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में बिजली और रसोई गैस की बढ़ती लागत के बीच बायोगैस एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों का मासिक खर्च कम होगा। जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहती है, वहां सीमित जरूरत के अनुसार बिजली उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना के अनुसार जिले के विभिन्न गांवों और चयनित घरों में छोटे आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे।

पात्र परिवारों का जल्द चयन होगा इन छोटे स्तर के बायोगैस संयंत्र में पशुओं के गोबर से मीथेन गैस बनेगी इससे घरेलू गैस की जरूरत व बिजली की उपलब्धता कम होगी। साथ ही इससे निकलने वाले अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार होगी। इससे किसानों की खाद पर उपलब्धता भी कम होगी। गोबर से तैयार जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जबकि जैविक खाद मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर उसकी उत्पादकता बनाए रखती है। इससे किसानों की खेती की लागत में भी कमी आएगी।

अधिकारी ने बताया कि इसके लिए पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा और उन्हें संयंत्र के संचालन एवं रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को छोटे स्तर के बायोगैस संयंत्र लगाने के बारे में जानकारी देने के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।