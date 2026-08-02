Ghaziabad News: जनपद की पंचायतों में जैविक खाद तैयार होगी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जनपद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब पंचायत स्तर पर जैविक खाद तैयार की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के दोनों विभाग इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुट गए है। ग्राम पंचायतों में उपलब्ध गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार की जाएगी, जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया हो सकेगी। इससे एक ओर खेती की लागत कम होगी तो दूसरी ओर भूमि की घटती उर्वरता को भी सुधारने में मदद मिलेगी। जिले में शुद्ध खाद्य सामग्री लोगों को मुहैया हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। अब जनपद में प्राकृतिक खेती पर जोर देने के लिए शासन स्तर से विभागों को निर्देश मिले हैं। इसी क्रम में पंचायत और पशुपालन विभाग जिले में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे शहरी व ग्रामीण लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सकेगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के ज्यादा प्रयोग से खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सबसे अधिक चिंता की बात है कि मिट्टी में जीवांश कार्बन (ऑर्गेनिक कार्बन) की मात्रा का लगातार कम होना है। जो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश कार्बन होने से उसकी जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों को संचित रखने की क्षमता और उत्पादन क्षमता बेहतर बनी रहती है। लेकिन वर्षों से रासायनिक खेती पर बढ़ती निर्भरता के कारण यह स्तर लगातार घट रहा है। इसी को देखते हुए जनपद में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर विशेष जोर दिया है। गांवों में ही खाद तैयार होगी तो किसानों को आसानी से मुहैया होगी और उन्हें बाजार से महंगे उर्वरक खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.