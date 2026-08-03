Ghaziabad News: डेंगू-मलेरिया रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव
Ghaziabad News: गाज़ियाबाद में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। 12 क्षेत्रों में फागिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और मच्छरों की रोकथाम के लिए सर्वे कराया गया। विभाग ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि पानी जमा न होने दें और सफाई रखें।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। डेंगू-मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग ने सोमवार से विशेष छिड़काव और सर्वे अभियान शुरू किया। अभियान के तहत 12 अलग अलग क्षेत्रों में फागिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और मच्छरों की रोकथाम के लिए सर्वे कराया गया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया कि हिंडन नदी से महाराजपुर बॉर्डर, मेरठ तिराहा से राजनगर एक्सटेंशन, हर्ष विहार, सांई उपवन, गाजीपुर बॉर्डर, गोविंदपुरम, शांति नगर, नंदग्राम सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इन इलाकों में फागिंग के साथ नालियों और जलभराव वाले स्थानों पर दवा का छिड़काव किया गया।
इसके अलावा टीमों ने घर घर जाकर सर्वे भी किया और संभावित मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई। अभियान के दौरान विभागीय कर्मचारियों ने लोगों से अपील की कि वे कूलर, गमलों, टंकियों और अन्य पात्रों में पानी जमा न होने दें। नियमित रूप से पानी बदलने और घर के आसपास सफाई रखने की सलाह भी दी गई ताकि मच्छरों के पनपने की संभावना कम हो सके।
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