Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: डेंगू-मलेरिया रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाज़ियाबाद में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। 12 क्षेत्रों में फागिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और मच्छरों की रोकथाम के लिए सर्वे कराया गया। विभाग ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि पानी जमा न होने दें और सफाई रखें।

Ghaziabad News: डेंगू-मलेरिया रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। डेंगू-मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग ने सोमवार से विशेष छिड़काव और सर्वे अभियान शुरू किया। अभियान के तहत 12 अलग अलग क्षेत्रों में फागिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और मच्छरों की रोकथाम के लिए सर्वे कराया गया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया कि हिंडन नदी से महाराजपुर बॉर्डर, मेरठ तिराहा से राजनगर एक्सटेंशन, हर्ष विहार, सांई उपवन, गाजीपुर बॉर्डर, गोविंदपुरम, शांति नगर, नंदग्राम सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इन इलाकों में फागिंग के साथ नालियों और जलभराव वाले स्थानों पर दवा का छिड़काव किया गया।

इसके अलावा टीमों ने घर घर जाकर सर्वे भी किया और संभावित मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई। अभियान के दौरान विभागीय कर्मचारियों ने लोगों से अपील की कि वे कूलर, गमलों, टंकियों और अन्य पात्रों में पानी जमा न होने दें। नियमित रूप से पानी बदलने और घर के आसपास सफाई रखने की सलाह भी दी गई ताकि मच्छरों के पनपने की संभावना कम हो सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dengue Ghaziabad Ghaziabad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।