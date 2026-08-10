Ghaziabad News: पंचायत में साफ सफाई के निर्देश
Ghaziabad News: गाजियाबाद में, जिला पंचायती राज अधिकारी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए पंचायतों में तिरंगे का वितरण और साफ-सफाई के प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। सभी पंचायतों में 13 अगस्त तक तिरंगे का वितरण और उचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगे स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। आगामी 15 अगस्त को लेकर पंचायत में तिरंगे का वितरण, साफ -सफाई से लेकर उचित पेयजल के प्रबंध करने के स्थानीय अधिकारियों को जिला पंचायती राज अधिकारी ने निर्देश दिए है। जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंचायत में साफ-सफाई, उचित पेयजल व्यवस्था, तिरंगा वितरण कार्यक्रम को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ये सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए। अधिकारी ने बताया कि सभी पंचायतों में तिरंगा का वितरण किया जाना है, इसको लेकर भी स्थानीय स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। 13 अगस्त तक सभी पंचायतों में तिरंगा का वितरण हो, इसके साथ ही पंचायतों में साफ-सफाई हो।
अधिकारी ने बताया कि तिरंगे स्वयं सहायता समूहों द्वारा मुहैया कराए जा रहे।
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