Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: पंचायत में साफ सफाई के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में, जिला पंचायती राज अधिकारी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए पंचायतों में तिरंगे का वितरण और साफ-सफाई के प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। सभी पंचायतों में 13 अगस्त तक तिरंगे का वितरण और उचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगे स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

Ghaziabad News: पंचायत में साफ सफाई के निर्देश

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। आगामी 15 अगस्त को लेकर पंचायत में तिरंगे का वितरण, साफ -सफाई से लेकर उचित पेयजल के प्रबंध करने के स्थानीय अधिकारियों को जिला पंचायती राज अधिकारी ने निर्देश दिए है। जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंचायत में साफ-सफाई, उचित पेयजल व्यवस्था, तिरंगा वितरण कार्यक्रम को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ये सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए। अधिकारी ने बताया कि सभी पंचायतों में तिरंगा का वितरण किया जाना है, इसको लेकर भी स्थानीय स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। 13 अगस्त तक सभी पंचायतों में तिरंगा का वितरण हो, इसके साथ ही पंचायतों में साफ-सफाई हो।

ये भी पढ़ें:जिले में पंद्रह हजार जीविका दीदियां बना रहीं 75 हजार से अधिक तिरंगा झंडा

अधिकारी ने बताया कि तिरंगे स्वयं सहायता समूहों द्वारा मुहैया कराए जा रहे।

ये भी पढ़ें:Ghaziabad News: हर घर तिरंगा पहुंचाने का अभियान शुरू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Independence Day Ghaziabad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।