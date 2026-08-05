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Ghaziabad News: महिला अस्पताल में खून की जांच के लिए गर्भवतियों को चौथी मंजिल पर जाना पड़ रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में महिला अस्पताल की गर्भवतियों को खून की जांच के लिए एक बार फिर चौथी मंजिल पर जाना पड़ रहा है। पहले सैंपलिंग सेक्शन को निचले तल पर लाया गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसे फिर से चौथी मंजिल पर वापस कर दिया है। इससे गर्भवतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Ghaziabad News: महिला अस्पताल में खून की जांच के लिए गर्भवतियों को चौथी मंजिल पर जाना पड़ रहा

Ghaziabad News: परेशानी- नौ महीने पहले चौंथी फ्लोर से सैंपलिंग सेक्शन को निचले तल पर लाया गया था - गर्भवतियों को अब फिर से पैथोलॉजी जांच के लिए रैंप से ऊपर की दौड़ लगानी पड़ रही

गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। महिला अस्पताल में गर्भवती को फिर से खून की जांच के लिए चौथी मंजिल तक जाना पड़ रहा है। करीब छह महीने पहले मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सैंपलिंग सेक्शन को चौथी मंजिल से निचले तल पर लाया गया था। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के नए फरमान से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।

महिला अस्पताल में गर्भवतियों की संख्या

महिला अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 600 गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व जांच और उपचार के लिए पहुंचती हैं। गर्भवतियों को खून की जांच के लिए चौथी मंजिल तक पहुंचने की परेशानी को देखते हुए अक्टूबर 2025 में पैथोलॉजी लैब के सैंपलिंग अनुभाग को निचले तल पर ओपीडी के पास ही कर दिया गया। लेकिन एक सप्ताह पहले अस्पताल प्रशासन ने फिर से सैंपलिंग सेक्शन को चौथी मंजिल पर बेझ दिया गया। इससे गर्भवतियों को फिर से पेशाब और ब्लड़ जांच के लिए चौथी मंजिल तक जाना पड़ रहा है। अस्पताल में लिफ्ट आए-दिन खराब रहने के कारण महिलाओं को रैंप के सहारे ऊपर तक चढ़ना पड़ रहा है। गर्भावस्था की स्थिति में यह चढ़ाई उनके लिए काफी कठिन और थकाऊ साबित हो रही है। कई महिलाओं ने बताया कि जांच के लिए लंबी दूरी तय करने से उन्हें असुविधा के साथ-साथ शारीरिक परेशानी भी होती है।

जांच के बाद रिपोर्ट के लिए चढ़ाई

गर्भवतियों को कहना है कि जब पहले सैंपलिंग सेक्शन निचले तल संचालित था। तब जांच और रिपोर्ट आसान से हो रही थी। लेकिन चौथी मंजिल पर दोबारा लैब जाने से सैंपल देने के लिए घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। इसके अलावा रिपोर्ट के लिए भी लाइन में काफी समय लगता है।

सैंपलिंग पंजीकरण काउंटर की समस्याएं

निचले तल पर सैंपलिंग पंजीकरण काउंटर के ऊपर कोई टीनशेड नहीं होने से मरीजों को गर्मी और बरसात का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह से ओपीडी क्षेत्र में मरीजों की भीड़ बढ़ जाती थी। मरीजों की परेशानी को देखते हुए सैंपलिंग का कार्य वापस लैब में कर दिया गया। - डा. प्रताप सिंह, सीएमएस, महिला अस्पताल

सामान्य प्रश्न

गर्भवतियों को खून की जांच के लिए अब कहाँ जाना पड़ रहा है?
गर्भवतियों को अब एक बार फिर चौथी मंजिल पर खून की जांच के लिए जाना पड़ रहा है।
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