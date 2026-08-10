Ghaziabad News: खून की कमी बताकर गर्भवती को रेफर करने वाली महिला चिकित्सक को नोटिस

गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। महिला अस्पताल से खून की कमी और जटिल प्रसव का हवाला देकर गर्भवती को रेफर करने के मामले में अस्पताल प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक डॉ. दीप्ति मुलिक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल, अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद रविवार को गर्भवती की एंबुलेंस में ही सुरक्षित डिलीवरी हो गई थी।

घटनाक्रम

रजापुर क्षेत्र के शाहपुर बेहटा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार की पत्नी प्रियंका को रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया। एंबुलेंस से गर्भवती को जिला महिला अस्पताल पहुंचाया गया। वीरेंद्र के मुताबिक अस्पताल में चिकित्सकों ने खून की अधिक कमी बताते हुए प्रसव को जटिल बताया और करीब साढ़े आठ बजे जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में खून चढ़ाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद 108 एंबुलेंस से महिला को जीटीबी ले जाया जा रहा था। रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर ईएमटी अंकित कुमार और चालक संजय ने एंबुलेंस रोककर सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने पुत्री को जन्म दिया। बाद में जच्चा-बच्चा दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सीएमएस डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के समय ड्यूटी पर डॉ. दीप्ति मुलिक मौजूद थी। उन्हें नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है।