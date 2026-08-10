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Ghaziabad News: खून की कमी बताकर गर्भवती को रेफर करने वाली महिला चिकित्सक को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: महिला अस्पताल से खून की कमी के चलते गर्भवती प्रियंका को जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार, अस्पताल ने खून चढ़ाने की जानकारी नहीं दी। एंबुलेंस में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया। अस्पताल के सीएमएस ने डॉक्टर दीप्ति मुलिक को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया है।

Ghaziabad News: खून की कमी बताकर गर्भवती को रेफर करने वाली महिला चिकित्सक को नोटिस

Ghaziabad News: फॉलोअप- महिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर करने के बाद एंबुलेंस में हुई थी गर्भवती की डिलीवरी - अस्पताल के सीएमएस ने महिला डॉ दीप्ति मुलिक से स्पष्टीकरण मांगा

ये भी पढ़ें:Ghaziabad News: एंबुलेंस में सुरक्षित प्रसव कराया

गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। महिला अस्पताल से खून की कमी और जटिल प्रसव का हवाला देकर गर्भवती को रेफर करने के मामले में अस्पताल प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक डॉ. दीप्ति मुलिक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल, अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद रविवार को गर्भवती की एंबुलेंस में ही सुरक्षित डिलीवरी हो गई थी।

घटनाक्रम

रजापुर क्षेत्र के शाहपुर बेहटा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार की पत्नी प्रियंका को रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया। एंबुलेंस से गर्भवती को जिला महिला अस्पताल पहुंचाया गया। वीरेंद्र के मुताबिक अस्पताल में चिकित्सकों ने खून की अधिक कमी बताते हुए प्रसव को जटिल बताया और करीब साढ़े आठ बजे जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में खून चढ़ाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद 108 एंबुलेंस से महिला को जीटीबी ले जाया जा रहा था। रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर ईएमटी अंकित कुमार और चालक संजय ने एंबुलेंस रोककर सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने पुत्री को जन्म दिया। बाद में जच्चा-बच्चा दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सीएमएस डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के समय ड्यूटी पर डॉ. दीप्ति मुलिक मौजूद थी। उन्हें नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सामान्य प्रश्न

महिला को किस अस्पताल में रेफर किया गया था?
महिला को जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया था।
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