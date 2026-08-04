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Ghaziabad News: आज चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में राकेश मार्ग स्थित विद्युत उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। न्यू और पुरानी पंचवटी, गुलमोहर, और अन्य क्षेत्रों में 4 घंटे बिजली की कमी रहेगी। उपभोक्ताओं से घरेलू कार्य सुबह 8 बजे से पहले करने की अपील की गई है।

Ghaziabad News: आज चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। राकेश मार्ग स्थित विद्युत उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में बुधवार को सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। न्यू और पुरानी पंचवटी, गुलमोहर, राकेश मार्ग, सी-ब्लाक, दौलतपुरा, आनंद विहार और कोटगांव में चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम ने मरम्मत कार्य कराने के लिए शटडाउन लिया है। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं से घरेलू कार्य सुबह आठ बजे से पहले करने की अपील की है ताकि परेशानी से बचा जा सके।

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