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Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में नौ घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सोमवार रात एबीसी केबल में फॉल्ट के कारण नौ घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। उपभोक्ताओं को गंभीर गर्मी में रात बितानी पड़ी, और पेयजल संकट भी उत्पन्न हुआ। नए ट्रांसफार्मर के बावजूद ये समस्याएं बनी रहीं। स्थानीय आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने मरम्मत कार्य में देरी का आरोप लगाया।

Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में नौ घंटे गुल रही बिजली

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सोमवार देर रात एबीसी केबल में फॉल्ट आने से करीब नौ घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी रात बिना बिजली गर्मी और उमस में गुजारनी पड़ी। लंबा कट लगने के कारण उपभोक्ताओं के इनवर्टर भी डाउन हो गए। साथ ही, उपभोक्ताओं के सामने पेयजल संकट भी खड़ा हो गया। जिससे उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी विद्युत उपकेंद्र पर हालही के दिनों में पांच एमवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। लोगों को उम्मीद थी की नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।

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लेकिन अभी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। कॉलोनी आरडब्लूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज का कहना है कि सोमवार देर रात करीब 11 बजे विद्युत आपूर्ति गुल हो गई। दो घंटे तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर 1912 पर शिकायत की। इसके बाद पता चला की कॉलोनी की एबीसी केबल में फॉल्ट आने से दिक्कत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक से दो घंटे के मरम्मत कार्य को करने में कर्मचारियों ने सुबह तक का समय लगाया। उन्होंने बताया की कर्मचारी मरम्मत करने के बजाय वापस जाकर सो गए। इस कारण मरम्मत नहीं हो सकी। वहीं कॉलोनी निवासी कमल सिंह ने बताया की रात करीब 12 बजे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। इसके बाद कई बार शिकायत करने पर कर्मचारी पहुंचे। लेकिन मरम्मत करे बीना ही लोट गए। सुबह करीब आठ बजे आपूर्ति शुरू हो सकी। इस कारण रात जागकर गुजारनी पढ़ी। बिजली गुल होने से इनवर्टर जवाब दे गए और सुबह में पानी की मोटर भी नहीं चल सकी। इसके अलावा मंगलवार दोपहर हुई बारिश के कारण ट्रांस हिंडन क्षेत्र के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी समेत अन्य इलाकों में करीब चार घंटे तक आपूर्ति गुल रही। वहीं विद्युत निगम जोन दो मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया की एबीसी लाइन की मरम्मत कर रात दो बजे तक ही आपूर्ति सामान्य दी गई थी।

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