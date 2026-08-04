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Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: बिजली संकट -लोगों का आरोप विद्युत कटौती के चलते दैनिक कार्य हो रहे प्रभावित -अधीक्षण

Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन

Ghaziabad News: बिजली संकट -लोगों का आरोप विद्युत कटौती के चलते दैनिक कार्य हो रहे प्रभावित

प्रदर्शन का कारण

-अधीक्षण अभियंता द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के आश्वासन पर दो घंटे बाद लौटे लोग

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने मंगलवार को इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र पर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता के आश्वासन पर लोग घर लौट गए।

ट्रांसफार्मर की समस्या

लोनी बार्डर थाना क्षेत्र की राहुल गार्डन कॉलोनी में विद्युत निगम द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए 400 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया है। कॉलोनी में रहने वाले सागर गिरी ने बताया कि ओवरलोडिंग की समस्या के चलते करीब एक अगस्त को कॉलोनी को विद्युत सप्लाई करने वाला ट्रांसफार्मर फुंक गया। लोगों ने मामले की शिकायत विद्युत निगम के अधिकारियों से की। आरोप है कि तीन अगस्त की रात ट्रांसफार्मर बदलने के बाद विद्युत आपूर्ति शुरू हुई। कुछ देर बाद ही ओवरलोडिंग के चलते आपूर्ति बंद हो गई। इसके बाद कर्मचारियों ने कुछ गलियों के तार काटकर आपूर्ति शुरू की। बावजूद इसके लोगों को बिजली की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ा। विद्युत आपूर्ति सुचारू न होने पर कॉलोनी में रहने वाली कई महिलाएं और पुरुष मंगलवार सुबह करीब दस बजे इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र पहुंचे। लोगों ने बिजली कटौती और ओवरलोडिंग की समस्या को लेकर उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया।

अधिशासी अभियंता का आश्वासन

लोगों के प्रदर्शन की सूचना पर अधिशासी अभियंता ने लोगों को जल्द ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति सुचारू कराने का आश्वासन दिया। अधिशासी अभियंता हेमेंद्र सिंह ने बताया कि ओवरलोडिंग के चलते लोगों को विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति बहाल कराने के लिए अतिरिक्त 250 केवीए का ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि देर शाम तक कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति सुचारू करा दी जाएगी।

स्थानीय निवासियों की समस्याएँ

ट्रांसफार्मर फुंकने से घरों की टंकी में पानी खत्म हो गया। लोग बाजार से बोतल बंद पानी खरीदकर पीने का विवश है। उमस भरी गर्मी में रात के समय मच्छरों का प्रकोप होने के चलते नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। - ओंकार स्थानीय निवासी

विद्युत कटौती के चलते दैनिक कार्य प्रभावित है। बच्चों, बीमार व बुजुर्गों का बुरा हाल है। रात के समय करीब एक घंटे के लिए आपूर्ति बहाल हुई थी। उसके बाद से ओवरलोडिंग की समस्या के चलते स्थानीय लोग परेशान है। - रमा देवी स्थानीय निवासी

सामान्य प्रश्न

लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ कब प्रदर्शन किया?
लोगों ने मंगलवार को इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया।
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