Ghaziabad News: डाककर्मी से मोबाइल फोन छीना
Ghaziabad News: पसौंडा के निवासी राधेश्याम सोंधिया, जो डाकघर में कार्यरत हैं, का फोन 13 जुलाई को साहिबाबाद में बदमाशों द्वारा छीन लिया गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। पसौंडा निवासी राधेश्याम सोंधिया ने पुलिस को बताया कि वह साहिबाबाद डाकघर में एबीपीएम के पद पर कार्यरत हैं। 13 जुलाई की शाम वह डाक वितरण के लिए सेक्टर-तीन स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका फोन छीन लिया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही हैं।
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