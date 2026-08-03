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Ghaziabad News: नामी कंपनी के नाम से नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्टरी का भंड़ाफोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी में नकली इलेक्ट्रिकल उत्पाद बनाने का मामला सामने आया है। जेजेआरएस इंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की और लाखों रुपये कीमत के उत्पाद बरामद किए। फैक्टरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

Ghaziabad News: नामी कंपनी के नाम से नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्टरी का भंड़ाफोड़

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में नामी कंपनी के नाम से और ट्रेड मार्क का प्रयोग करके नकली उत्पाद बनाने का मामला सामने आया है। कंपनी मालिक की शिकायत पर पुलिस ने फैक्टरी पर छापेमारी करके लाखों रुपये कीमत के नकली इलेक्ट्रिकल उत्पाद बरामद किए हैं। पुलिस ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। कोलकाता सल्ट लेक सिटी निवासी तुषार श्राफ ने पुलिस को बताया कि उनकी जेजेआरएस इंटरप्राइजेज कंपनी इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है। जिसका ट्रेडमार्क जेजे डीलक्स के नाम से पंजीकृत है। एक अगस्त को उन्हें जानकारी मिली कि राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में उनकी कंपनी के नाम से नकली उत्पाद बनाए जा रहे हैं।

जिन पर उनकी कंपनी के ट्रेड मार्क का भी अंकित किया जा रहा है। इस जानकारी के मिलने के बाद उन्होंने साहिबाबाद थाना पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर पुलिस टीम ने शनिवार रात राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जेजे डीलक्स नाम और ट्रेडमार्क के साथ बनाए गए 100 एम्पियर चेंजओवर, 32 एम्पियर के 225 मेन स्विच, बड़ी संख्या में पैकिंग बाक्स, स्टीकर और ब्रांड की प्रिंटिंग में प्रयुक्त प्लेट बरामद हुई। प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मौके से बरामद माल को सील कर कब्जे में ले लिया गया है। फैक्टरी संचालक महावीर सेल्स कारपोरेशन के प्रोपराइटर मनीष कुमार जैन के खिलाफ ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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