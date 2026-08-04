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Ghaziabad News: जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: लोनी में दो युवकों वसीम और आशिफ ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। दोनों ने बाद में वीडियो डिलीट कर दिए। सहायक पुलिस आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

Ghaziabad News: जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल

Ghaziabad News: -पुलिस ने दो के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले दो युवकों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दी। दोनों युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।लोनी थाना क्षेत्र की प्रेम नगर कॉलोनी में वसीम और आशिफ रहते हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले वसीम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर आशिफ को ईंट भट्टे में झोंक कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं, आशिफ ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर वसीम को जान से मारने की धमकी दी।

हालांकि, कुछ दिन बाद दोनों ने वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि वीडियो वायरल होने पर मामला पुलिस के संज्ञान में आया। दोनों के द्वारा गंभीर अपराध करने की आशंका के चलते लोनी तिराहा उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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