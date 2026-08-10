Ghaziabad News: सावन : पुलिस आयुक्त ने दूधेश्वरनाथ मंदिर में शिवभक्तों को प्रसाद बांटा

Ghaziabad News: गाजियाबाद में सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड ने मंदिर में कांवड़ियों का अभिनंदन किया और उनकी यात्रा की सुरक्षा की कामना की। उन्होंने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी भी की।

Ghaziabad News: - अधिकारियों ने मननधाम मंदिर के पास पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत भी किया - इस दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा ले अधीनस्थों को दिशा-निर्देश दिए

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। सोमवार को पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड ने दूधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर शिवभक्तों को प्रसाद वितरित किया।

पुलिस आयुक्त का अभिनंदन दूधेश्वरनाथ मंदिर के बाद पुलिस आयुक्त कांवड़ मार्ग स्थित मननधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कांवड़ियों से संवाद करते हुए उनकी मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की कामना की। पुष्पवर्षा और स्वागत से कांवड़ियों में उत्साह नजर आया। पुलिस आयुक्त ने इस दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, श्रद्धालुओं की आवाजाही और यातायात व्यवस्था की स्थिति देखी। अधिकारियों से भीड़ के दबाव वाले स्थानों, यातायात संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जानकारी ली। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कांवड़ियों और अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने और यातायात को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।

संवेदनशील स्थानों पर निगरानी पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जाए और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त नगर और ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त को कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी。