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Ghaziabad News: फ्लैट में देह व्यापार पर्दाफाश, दंपति समेत चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने रविवार को न्याय खंड-तीन स्थित एक

Ghaziabad News: फ्लैट में देह व्यापार पर्दाफाश, दंपति समेत चार गिरफ्तार

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने रविवार को न्याय खंड-तीन स्थित एक फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने फ्लैट से एक महिला को रेस्क्यू कर दंपति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया।सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर न्याय खंड-तीन के एक फ्लैट में छापेमारी की गई। यह फ्लैट अजय गुप्ता और उनकी पत्नी अमिता ने करीब तीन माह पूर्व किराये पर लिया था। अजय गुप्ता पत्नी के साथ मिलकर फ्लैट में देह व्यापार करवा रहा था। मौके से अजय गुप्ता, उसकी पत्नी अमिता, खोड़ा कॉलोनी निवासी आरिफ और शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित परशुराम पुरी निवासी शगुन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह व्हाट्सऐप के जरिए महिलाओं और युवतियों से संपर्क करते थे और उनकी फोटो ग्राहकों को भेजकर सौदा तय होता था। यह काम पिछले कई महीने से चल रहा था। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि महिलाओं और युवतियों को नौकरी दिलाने और रुपये का लालच देकर वह देह व्यापार में लाते थे। उन्होंने बताया कि ग्राहकों से ली गई कुछ रकम ही पीड़िताओं को मिलती थी। आरोपियों के पास से 8800 रुपये और दो मोबाइल भी बरामद हुए। मोबाइल में ग्राहकों और देह व्यापार संचालकों के बीच हुई बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।

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