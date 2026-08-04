Ghaziabad News: कैफे की आड़ में हुक्का बार चलाने वाले दो भाई गिरफ्तार

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। विजयनगर पुलिस ने प्रताप विहार सेक्टर-12 में संचालित कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से तंबाकू युक्त फ्लेवर वाला हुक्का, पाइप, फ्लेवर के डिब्बे, सिगड़ी और चारकोल समेत अन्य सामान बरामद किया है। दोनों भाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि विजयनगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक उमेश यादव अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों, होटल और रेस्तरां की जांच कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि शगुन स्वीट्स के सामने स्थित प्रताप विहार सेक्टर-12 के बेलाचाव कैफे में ग्राहकों को तंबाकू युक्त फ्लेवर वाला हुक्का पिलाया जा रहा है।

इसके बाद पुलिस टीम ने कैफे पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देखा कि कैफे के अंदर धुआं फैला हुआ था। दो युवक ग्राहकों के लिए हुक्का तैयार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया।एसीपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों की पहचान डुंडाहेड़ा निवासी 27 वर्षीय गौरव त्यागी और उसके छोटे 24 वर्षीय यश त्यागी के रूप में हुई। गौरव ने पुलिस को बताया कि बेलाचाव कैफे उसका है और दोनों भाई मिलकर इसका संचालन करते हैं। पुलिस ने कैफे की तलाशी ली तो एक हुक्का, एक पाइप, तंबाकू युक्त फ्लेवर के दो बड़े डिब्बे, तीन छोटे पैकेट, आठ सिंगड़ी और एक पैकेट चारकोल बरामद हुआ। पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर सील कर दिया। एसीपी के मुताबिक जांच में सामने आया कि कैफे में आने वाले ग्राहकों को तंबाकू युक्त फ्लेवर वाले हुक्के उपलब्ध कराए जा रहे थे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह अवैध कारोबार कब से चल रहा था और इसमें अन्य लोगों की भी कोई भूमिका है या नहीं।