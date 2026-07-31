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Ghaziabad News: युवक से विदेशी पिस्टल और दो कारतूस बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने 29 जुलाई को एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। उपनिरीक्षक योगेश कुमार चौधरी की टीम ने लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के दौरान यह कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

Ghaziabad News: युवक से विदेशी पिस्टल और दो कारतूस बरामद

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सिहानी गेट पुलिस ने संदिग्धों की जांच के दौरान एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि 29 जुलाई की रात उपनिरीक्षक योगेश कुमार चौधरी अपनी टीम के साथ लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि हमदर्द ग्राउंड के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

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