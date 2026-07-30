Ghaziabad News: विदेशी नशीले पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने विदेशी गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 473 ग्राम थाईलैंड का ओजी कुश गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने अपने कई साथियों के नाम बताए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर निवासी आशू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल कनावनी में रह रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी नोएडा के एक व्यक्ति से थाईलैंड का ओजी कुश गांजा खरीदकर इंदिरापुरम और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 473 ग्राम विदेशी गांजा बरामद किया है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि विदेशी गांजा कहां से लाया जाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी。