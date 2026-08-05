Ghaziabad News: एनसीडी विंग में निर्धारित समय से ड्यूटी से गायब हुआ फिजियोथैरेपिस्ट
Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक फिजियोथैरेपिस्ट, डॉ. अनुराग रूहेला, अपने निर्धारित ड्यूटी समय के दौरान अनुपस्थित पाए गए हैं। मरीजों की शिकायत के बाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। मरीज का आरोप है कि डॉ. रूहेला अक्सर अपने कमरे में नहीं रहते, जिससे अन्य मरीजों को परेशानी होती है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। गैर संचारी रोग (एनसीडी) विंग में तैनात फिजियोथैरेपिस्ट के निर्धारित ड्यूटी समय के दौरान अनुपस्थित मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. अनुराग रूहेला से स्पष्टीकरण तलब किया है। एमएमजी अस्पताल परिसर स्थित पुराने महिला अस्पताल भवन में एनसीडी विंग संचालित हैं। एनसीडी विंग में मरीजों की ओपीडी का समय सुबह आठ से दो बजे तक रहता है। लेकिन बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब विजयनगर निवासी एक मरीज फिजियोथैरेपिस्ट के कक्ष में पहुंचा तो वह मौजूद नहीं मिले। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी फिजियोथैरेपिस्ट के नहीं लौटने पर उन्होंने मीडिया को इसकी जानकारी दी।
इसके बाद शिकायत सीएमओ से की गई। मरीज का आरोप था कि कि डॉक्टर अक्सर ड्यूटी समय में अपने कमरे से गायब रहते हैं। इससे मरीजों को उपचार के लिए भारी भीड़ वाले फिजियोथौरेपी विभाग में जाना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने शिकायत का संज्ञान लिया और फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. अनुराग रूहेला से स्पष्टीकरण मांगा है। सीएमओ डा. सचिन चंद्र वैश्य का कहना है कि अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो कार्रवाई की जाएगी।
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