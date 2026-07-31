Ghaziabad News: व्यस्त सड़कों पर पैदल यात्रियों का सफर सुरक्षित होगा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, संवाददाता। ट्रांस हिंडन में लगातार बढ़ते यातायात के बीच पैदल यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है। करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख सड़कों और व्यस्त चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग एवं पैदल पार पथ बनाए जाएंगे। पहले चरण में स्कूल, अस्पताल, बाजार, मेट्रो स्टेशन और दुर्घटना संभावित स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य सड़क पार करने के दौरान होने वाले हादसों को कम करना और पैदल आवागमन को सुरक्षित बनाना है। इसकी टेंडर प्रक्रिया को पुरा कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। नगर निगम निर्माण विभाग सहायक अभियंता विपुल कुमार ने बताया कि साहिबाबाद की कई मुख्य सड़कें और चौराहे ऐसे हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लोग पैदल सड़क पार करते हैं। इनमें स्कूली छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन और कार्यालय जाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली और शालीमार गार्डन समेत अन्य स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग और सुरक्षित पैदल पार पथ नहीं होने से लोगों को तेज रफ्तार वाहनों के बीच जोखिम उठाकर सड़क पार करनी पड़ती है। इसी को देखते नगर निगम करीब पांच करोड़ रूपये की लागत से सड़क पार करने की व्यवस्था करेगा। परियोजना के तहत अधिक पैदल आवाजाही वाले क्षेत्रों में मानक के अनुरूप जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल पार पथ, सड़क संकेतक और आवश्यक सुरक्षा चिह्न विकसित किए जाएंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ यातायात भी अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।