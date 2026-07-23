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Ghaziabad News: विनय कुमार पैरामाउंट सिंफनी के अध्यक्ष बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पैरामाउंट सिंफनी में एओए चुनाव हो गए। विनय कुमार को अध्यक्ष, सीता राम अग्रवाल को उपाध्यक्ष, नवीन कुमार को महासचिव, और राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष चुना गया। धीरज अग्रवाल को संयुक्त सचिव बनाया गया। अन्य कार्यकारिणी सदस्यों में निमिष शर्मा, विश्वास बंसल, संदीप मेहरा, कपिल रस्तोगी और आलोक शंकर मिश्रा शामिल हैं।

Ghaziabad News: विनय कुमार पैरामाउंट सिंफनी के अध्यक्ष बने

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पैरामाउंट सिंफनी में एओए चुनाव संपन्न हो गए हैं। बुधवार को पहली बार बैठक आयोजित की गई। विनय कुमार को एओए अध्यक्ष, सीता राम अग्रवाल को उपाध्यक्ष और नवीन कुमार को महासचिव और राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि संयुक्त सचिव धीरज अग्रवाल बने हैं। इनके अलावा निमिष शर्मा, विश्वास बंसल, संदीप मेहरा, कपिल रस्तोगी, आलोक शंकर मिश्रा को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है।

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