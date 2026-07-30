Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन
Ghaziabad News: गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में आउटसोर्सिंग सफाईकर्मियों ने वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले दो महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, संवाददाता। एमएमजी अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाईकर्मियों ने दो माह से वेतन न मिलने के विरोध में गुरुवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी समय पर वेतन नहीं दे रही है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सफाईकर्मियों ने बताया कि 35 कर्मी को 7,900 रुपये के हिसाब से वेतन मिलता है, लेकिन पिछले दो महीने से भुगतान नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सफाई कार्य भी प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने गुरुवार को सफाई का कार्य भी प्रभावित रखा। सीएमएस डॉ. राकेश कुमार का कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनी से बात कर भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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