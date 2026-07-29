Ghaziabad News: हर साल पानी की कमी से 50 से ज्यादा बच्चों की हो रही मौत
Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में हर साल डायरिया और डिहाइड्रेशन के कारण 50 से अधिक बच्चों की जान जाती है। झोलाछाप के लापरवाह इलाज और समय पर ओआरएस ना मिलने से स्थिति गंभीर होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि घर में ओआरएस हमेशा उपलब्ध होना चाहिए और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
Ghaziabad News: उल्टी दस्त और डिहाइड्रेशन में पानी की पूर्ति के लिए ओआरएस जरूरी • झोलाछाप की लापरवाही से खतरे में पड़ रही नौनिहालों की जिंदगी
गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। जिले में हर साल डायरिया, उल्टी और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) के कारण 50 से अधिक बच्चों की जान चली जाती है। अधिकांश मामलों में बच्चों को समय पर ओआरएस और उचित इलाज नहीं मिल पाता, जबकि कुछ मामलों में झोलाछाप की लापरवाही भी बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है।
डायरिया के मामलों में वृद्धि
बरसात के मौसम में दूषित पानी और बाजार के भोजन के कारण डायरिया के मामले बढ़ जाते हैं। इससे बच्चों में पानी की कमी होने लगती है और परिजन भी लापरवाही करते हुए झोलाछाप के पास इलाज कराने पहुंच जाते हैं। एमएमजी और संयुक्त जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50 से ज्यादा बच्चे डायरिया और पानी की कमी के कारण काल का ग्रास बन रहे हैं। एमएमजी अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. संतराम वर्मा का कहना है कि विश्व ओआरएस दिवस पर लोगों को यह समझने की जरूरत है कि डायरिया या लगातार उल्टी होने पर शरीर से पानी और आवश्यक लवण तेजी से बाहर निकल जाते हैं। यदि समय रहते ओआरएस का घोल नहीं दिया गया तो मरीज, विशेषकर छोटे बच्चों की हालत गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि घर में हमेशा ओआरएस का पैकेट उपलब्ध रखना चाहिए और दस्त शुरू होते ही निर्धारित मात्रा में घोल बनाकर थोड़ा-थोड़ा करके पिलाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए।
झोलाछाप से इलाज कराने से बचें
संयुक्त जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डिहाइड्रेशन सबसे अधिक जानलेवा साबित होता है। कई बार परिजन पहले झोलाछाप के पास चले जाते हैं, जहां बिना जरूरत एंटीबायोटिक या ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, जबकि बच्चे को सबसे पहले ओआरएस और चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि लगातार दस्त, उल्टी, तेज बुखार या बच्चा सुस्त होने लगे तो इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए।
डिहाइड्रेशन के लक्षण
- बार-बार पतले दस्त या लगातार उल्टी
- मुंह और जीभ का सूखना
- आंखों का धंस जाना
- बहुत अधिक प्यास लगना
- पेशाब कम आना या गहरे पीले रंग का होना
- बच्चा सुस्त होना या बार-बार नींद आना
- त्वचा का सूखा और बेजान दिखना
- गंभीर स्थिति में बेहोशी या दौरे पड़ना
बचाव
- दस्त शुरू होते ही ओआरएस का घोल देना शुरू करें।
- बच्चे को स्तनपान और सामान्य भोजन बंद न करें।
- केवल उबला या स्वच्छ पानी ही पिलाएं।
- खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं।
- बासी और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
- ओआरएस का घोल 24 घंटे के भीतर उपयोग करें।
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