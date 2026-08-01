Ghaziabad News: प्रतियोगिता में 300 तीरंदाजों ने प्रतिभा दिखाई
Ghaziabad News: गाजियाबाद के रईसपुर में योर ड्रीम आर्चरी अकादमी द्वारा शनिवार को ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 300 तीरंदाजों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा और विधायक अजीत पाल त्यागी ने किया। गाजियाबाद की अक्षिता और अन्य ने पदक जीते।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। रईसपुर स्थित योर ड्रीम आर्चरी अकादमी में शनिवार को ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई जिलों के 300 तीरंदाजों ने प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता की शुरुआत आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा और विधायक अजीत पाल त्यागी ने किया। प्रतियोगिता में गाजियाबाद की अक्षिता ने स्वर्ण और वंशिका ने रजत जीता। अंडर-17 आयुवर्ग में दर्श ने स्वर्ण और अंडर-19 आयुवर्ग में प्रियांश ने स्वर्ण पदक झटका। जतिन ने सीनियर रिकर्व में स्वर्ण और काक्षी ने इंडियन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता।
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