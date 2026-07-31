Ghaziabad News: ‘न्यूट्रिशन गार्डन’ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। विद्यालयों में पोषण, जैविक खेती तथा पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। विद्यालयों में पोषण, जैविक खेती तथा पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा परिषद, गाजियाबाद और हॉर्टिकल्चर फ्लॉरिकल्चर सोसाइटी द्वारा स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव और मिड-डे मील अधिकारी टिंकू कंसल ने प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर तीन प्रतियोगिताओं की घोषणा की गई। इसमें सरकारी विद्यालयों के लिए स्कूल किचन गार्डन प्रतियोगिता निजी विद्यालयों के लिए स्कूल किचन गार्डन प्रतियोगिता और केवल सरकारी विद्यालयों के लिए कम्पोस्टिंग प्रतियोगिता। इसमें भाग लेने वाले इच्छुक विद्यालय 10 अगस्त 2026 तक निर्धारित गूगल फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रतियोगिता के तहत विद्यालयों को अगस्त माह से 60 दिनों का समय अपने किचन गार्डन विकसित करने के लिए दिया जाएगा। अक्टूबर माह में विशेषज्ञ निर्णायक मंडल विद्यालयों का भ्रमण कर मूल्यांकन करेगा तथा नवंबर माह में विजेता विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा।
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