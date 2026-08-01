Ghaziabad News: नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की
Ghaziabad News: गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में आरडब्लूए फेडरेशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। निर्वाचन अधिकारी राधा मोहन द्विवेदी ने अध्यक्ष आरके गर्ग समेत 15 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। नई कार्यकारिणी में देवव्रत चौधरी, राजीव अग्रवाल, केएल मल्होत्रा और मीडिया प्रभारी गौरव बंसल शामिल हैं।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में शुक्रवार को आरडब्लूए फेडरेशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। निर्वाचन अधिकारी राधा मोहन द्विवेदी ने नव निर्वाचित अध्यक्ष आरके गर्ग समेत 15 पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई और प्रमाण पत्र सौंपे। कार्यकारिणी में देवव्रत चौधरी सह अध्यक्ष, राजीव अग्रवाल उपाध्यक्ष (सिटी जोन), केएल मल्होत्रा उपाध्यक्ष (वसुंधरा), मीडिया प्रभारी गौरव बंसल शामिल रहे।
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