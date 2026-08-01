Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: समीर कुमार वत्स एओए अध्यक्ष बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में ऑक्सिरिच न्यू दिल्ली एक्सटेंशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी का गठन शनिवार को हुआ। समीर कुमार वत्स को अध्यक्ष, बीके सिंह को उपाध्यक्ष, नरेंद्र लाल को सचिव, विशाल पंवार को संयुक्त सचिव और महेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। अन्य सदस्यों में डॉ. पूजा साहनी, नितिन गिरी, मेघपाल और वरुण रंजन शामिल हैं।

Ghaziabad News: समीर कुमार वत्स एओए अध्यक्ष बने

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कोयल एंक्लेव स्थित ऑक्सिरिच न्यू दिल्ली एक्सटेंशन सोसाइटी में शनिवार को एओए की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसमें समीर कुमार वत्स को अध्यक्ष, बीके सिंह उपाध्यक्ष, नरेंद्र लाल सचिव, विशाल पंवार संयुक्त सचिव और महेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। डॉ. पूजा साहनी, नितिन गिरी, मेघपाल और वरुण रंजन कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।