Ghaziabad News: समीर कुमार वत्स एओए अध्यक्ष बने
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के कोयल एंक्लेव स्थित ऑक्सिरिच न्यू दिल्ली एक्सटेंशन सोसाइटी में शनिवार को नई एओए कार्यकारिणी का गठन किया गया। समीर कुमार वत्स को अध्यक्ष, बीके सिंह को उपाध्यक्ष, नरेंद्र लाल को सचिव, विशाल पंवार को संयुक्त सचिव और महेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कोयल एंक्लेव स्थित ऑक्सिरिच न्यू दिल्ली एक्सटेंशन सोसाइटी में शनिवार को एओए की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसमें समीर कुमार वत्स को अध्यक्ष, बीके सिंह उपाध्यक्ष, नरेंद्र लाल सचिव, विशाल पंवार संयुक्त सचिव और महेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। डॉ. पूजा साहनी, नितिन गिरी, मेघपाल और वरुण रंजन कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।
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