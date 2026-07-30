Ghaziabad News: पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि

Ghaziabad News: गाजियाबाद में 26 जुलाई को नाले में मृत मिले 23 वर्षीय अजीत कुमार की मौत का कारण डूबना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में पानी की मात्रा मिली है, जबकि हत्या की कोई पुष्टि नहीं हुई। पुलिस की जांच जारी है, और आरोप लगाने वाले परिजनों की शिकायत का ध्यान रखा जा रहा है।

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में 26 जुलाई की रात नाले में मृत मिले युवक की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच को नई दिशा मिली है। रिपोर्ट में मौत का कारण नाले में डूबना बताया गया है। मृतक के फेफड़ों में करीब एक लीटर पानी मिला, जबकि शरीर पर ऐसे कोई चोट के निशान या अन्य साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिनसे हत्या की पुष्टि हो सके। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई की देर रात शनि चौक के पास नाले में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकला, जिसके बाद उसकी पहचान सुदामापुरी निवासी 23 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद मृतक के भाई ने अपने ससुराल पक्ष पर अजीत की हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अजीत की मौत डूबने से हुई। फेफड़ों में बड़ी मात्रा में पानी मिलने से यह पुष्टि हुई कि युवक जीवित अवस्था में पानी में गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट में ऐसी कोई चिकित्सीय टिप्पणी नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टा हत्या की आशंका को बल मिलता हो। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। फुटेज में अजीत दिन के समय नशे की हालत में क्षेत्र में अकेले घूमता दिखाई दे रहा है। वह अपने घर के बाहर भी अकेला नजर आया, जबकि शाम के समय की फुटेज में भी वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि अकेले ही दिखाई दिया था।

पुलिस का अनुमान पुलिस का मानना है कि अधिक नशे की हालत में अजीत का संतुलन बिगड़ गया होगा और वह नाले में गिर गया। नाले से बाहर नहीं निकल पाने के कारण उसकी डूबकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच जारी है। यदि जांच के दौरान कोई नया साक्ष्य या तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।