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Ghaziabad News: कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मुरादनगर में मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ियों का स्वागत किया। शुक्रवार को, दिल्ली मेरठ मार्ग पर एक धार्मिक स्थल के पास, सामाजिक कार्यकर्ता ताज चौधरी व सैकड़ों मुस्लिमों ने फूलों की बारिश की और कांवड़ियों को फल एवं पानी वितरित किया। इस पहल की सराहना की जा रही है और पुलिस बल भी उपस्थित था।

Ghaziabad News: कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा

Ghaziabad News: मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली मेरठ मार्ग पर बस स्टैंड़ के पास धार्मिक स्थल के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को कांवड़ियों पर फूलों की बरसा की। इसके अलावा शिव भक्तों का स्वागत कर फल भी बांटे। सामाजिक कार्यकर्ता ताज चौधरी सैकड़ों मुस्लिमों के साथ दिल्ली मेरठ मार्ग पर बस स्टैंड़ के सामने धार्मिक स्थल के सामने तिरंगा झंड़ा लेकर एकत्र हुए। इसके बाद उन्होने दिल्ली मेरठ मार्ग से गुजरने वाले कांविड़यों पर पुष्प वर्षा की। सैकड़ों कांवड़ियों को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। इसके अलावा उन्होने कांविड़यों को फल ,पानी व अन्य सामान भी बांटे। इस मौके पर थानाप्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे।

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मुस्लिम समाज की इस पहल की काफी प्रशंसा हो रही है। इस मौके पर ताज चौधरी, मिर्जा ताहिर बेग, जावेद शेख, नूर मोहम्मद, हाजी चुन्ना कुरेशी, मुल्लाजी फखरू, शाहनवाज, सुबहान अली और सईदु अंसारी, अनस पहलवान, दिलशाद, इमरान पठान, डॉक्टर मुशर्रफ, फर्द शेख, आरिफ शेख सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

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