Ghaziabad News: शिविर में 100 लोगों ने गृहकर भुगतान किया
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, संवाददाता इंदिरापुरम के न्यायखंड एक में रविवार को नगर निगम ने गृह कर
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। न्यायखंड एक में रविवार को निगम ने गृह कर वसूली करने के लिए शिविर लगाया। इसमें 100 से अधिक लोगों ने अपना गृहकर जमा किया। कर अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि शिविर में तीन लाख रुपये से अधिक का गृहकर जमा हुआ। इस दौरान पार्षद हरीश कड़ाकोटी ने कहा कि गृहकर से ही सड़क, नाली, सफाई और लाइट जैसे विकास कार्य संचालित होते हैं।
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