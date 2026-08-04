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Ghaziabad News: मानसिक रूप से कमजोर किशोर से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: साहिबाबाद के शहीद नगर में एक मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके मानसिक रूप से कमजोर बेटे को पड़ोसी लगातार तंग कर रहे हैं। शनिवार को पड़ोसियों ने बेटे को परेशान किया और जब मां ने मदद की, तो आरोपी की बहन ने उन पर भी हमला कर दिया।

Ghaziabad News: मानसिक रूप से कमजोर किशोर से मारपीट

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। साहिबाबाद थानाक्षेत्र के शहीद नगर निवासी वकीला ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। पड़ोसी शहरूक, कैफ, दिलावर, फरमान व इनके दो साथी आए दिन उसे पागल कहकर परेशान करते हैं। शनिवार को भी सभी ने अमन को चिढ़ाया और विरोध पर मारपीट की। वह बचाने पहुंचीं तो आरोपी की बहन जैतून ने उनसे भी मारपीट की।

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