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Ghaziabad News: युवक पर युवती को बहलाकर ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में एक महिला ने पुलिस में शिकायत की है कि उनकी 24 वर्षीय बेटी 3 अगस्त को बिना बताए घर से चली गई थी। जांच में पता चला कि बेटी पड़ोसी युवक के साथ गई है। पुलिस ने युवक पर बहला-फुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है।

Ghaziabad News: युवक पर युवती को बहलाकर ले जाने का आरोप

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 24 वर्षीय बेटी तीन अगस्त को घर से बिना बताए चली गई थी। बाद में पता चला कि वह पड़ोसी युवक के साथ गई है। उन्होंने युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि युवक और युवती की तलाश की जा रही है।

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